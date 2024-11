Universalmovies.it - The Studio | Apple TV+ presenta la nuova serie tv di Seth Rogen

s hato in questi giorni The, latv comedy scritta, diretta e prodotta dae Evan Goldberg.I due storici collaboratori, nonché amici nella vita reale,e Evan Goldberg sono tornati in azione con unacomedy che sembra avere tutte le carte in regola per divenire un successo. In The, infatti,interpreta il capo di una società di produzione hollywoodiana in crisi che, guarda caso, deve fare i conti oltre che con la crisi stessa anche con artisti con fin troppi vizi.Questa è la sinossi ufficiale: In “The”,interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continentals in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell’azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film.