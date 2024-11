Sport.quotidiano.net - Sinner a Malaga: un talismano per le azzurre. Il treno per la storia passa dalla Slovacchia

L’aereo privato arriva acon un paio d’ore di ritardo. A bordo c’è un carico inestimabile: Jannik: poco dopo il numero 1 del mondo – e vincitore delle Atp Finals – è già lì a macinar vincenti sul campo d’allenamento accanto a Lucia Bronzetti. Si riuniscono al completo le squadredi Davis e Billie Jean King cup con un sogno in tasca, molto più che nel cassetto. La presenza di Jannik può far da balsamo alle. Sì, perché oggi è il giorno della verità e della finale. Alle 17 (diretta su Supertennis) comincia la sfida per il titolo contro la, che ieri si è qualificata al fotofinish. Momento deja vù per Paolini, Trevisan e Garbin: tutte e tre, nel loro debutto in azzurro , sette anni fa affrontarono la stessa avversaria nel World Group II, la ’Serie C’ della manifestazione.