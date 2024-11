Gamberorosso.it - Sì agli estirpi dei vigneti ma senza i fondi dell'Europa. Ecco la bozza a cui lavora la Commissione Ue

Espianti deisì, mai finanziamenti. Al terzo giro di consultazioni del Gruppo di alto livello del vino, arriva ladi documento con le “raccomandazioni”Ue che dà le linee guida per il futuro del settore vitivinicolo. Secondo il draft che il Gambero Rosso ha avuto modo di vedere, dovranno essere i paesi membri, quindi, a finanziare la misura, così come già fatto dalla Francia. Il documento finale sarà rilasciato il prossimo 16 dicembre.Le condizioni per accedere all'estirpazioneCome si legge nella, il Gruppo di alto livello raccomanda «di affrontare le situazioni di eccesso strutturale di offerta con finanziamenti nazionali», ma con i distinguo legati a «a elevato valore paesaggistico, come pendii, terrazzamenti, varietà con valore genetico o in aree con valore ambientale o dove la viticoltura è centrale e che sono a rischio di spopolamento».