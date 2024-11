Superguidatv.it - Sanremo Giovani: superano il turno Grelmos, Selmi e Settembre

Il gruppo di artisti che accederanno alla semifinale dicomincia a prendere forma. Nella seconda puntata del talent show Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di2025, condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso martedì 19 novembre su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago, ha decretato il passaggio deldi altri 3 cantanti nella puntata di ieri sera., passano in semifinaleHanno conquistato il pass per ilsuccessivo. Questi si aggiungono ai nomi selezionati nella prima puntata: Mazzariello, Mew e TancrediLa decisione è stata presa dalla Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.