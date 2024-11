.com - Promozione / Biagio Nazzaro, esonerato mister Daniele Bedetti

Altro scossonetto. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico: squadra momentaneamente affidata al resto dello staff tecnicoCHIARAVALLE, 20 novembre 2024 –non è più l’allenatore dellaChiaravalle. Lo comunica la societàtta in un comunicato stampa.“LaChiaravalle comunica cheè stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società lo ringrazia per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi.La squadra temporaneamente è stata affidata allo staff tecnico per preparare la partita di sabato prossimo 23 novembre contro il Barbara MonSerra. Ulteriori novità saranno comunicate nei prossimi giorni”. Lo staff tecnico è composto dal direttore sportivo Franco Gianangeli, dal preparatore atletico Jacopo Petrucci e dal preparatore dei portieri Giordano Piaggesi.