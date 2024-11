Lanazione.it - Lontana l’inclusione degli studenti disabili: FISH propone un questionario

Firenze, 20 novembre 2024 – La, partendo dalle numerose segnalazioni ricevute da tutta Italia circa i disagi sul fronte scolastico per glie le studentesse contà, ha promosso un sondaggio anonimo attraverso unda compilare (a questo link) da parte delle famiglie di alunni contà per avere testimonianza delle problematiche incontrate e trasmettere il quadro della reale situazione scolastica al Ministero dell’istruzione e del merito per un confronto costruttivo e adeguate sollecite soluzioni. Presidente, perché ora ildisulscolastica? “Abbiamo dovuto necessariamente far trascorrere un mese e mezzo dall’avvio dell’anno scolastico per capire bene quale potesse essere, a livello nazionale, la serie di criticità incontrate.