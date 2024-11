Oasport.it - LIVE Lione-Roma 4-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: giallorosse avanti e poi recuperate incredibilmente, vincono le francesi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Serata amarissima per lache intorno al 74? ha addirittura accarezzato la concreta ipotesi di uscire dalla porta principale, a casa delle giganti. Dopo una gara giocata alla pari, la rete di Dragoni aveva fatto strada all’ipotesi impresa in casa, a un quarto d’ora dal termine. Congettura durata poco perché iltrovaquattro reti in meno di 14 minuti e stravolge la storia di una partita molto più equilibrata del verdetto emesso dal tabellino dopo oltre 95? di gioco. Pagate a carissimo prezzo le solite amnesie allo difensivo da corner della, una costante beffarda se consideriamo anche l’andata. Il risultato finale è un cocktail di orgoglio, amarezza e rimpianto, sinceramente difficile da mandare giù.95? Triplice fischio!batte4-1.