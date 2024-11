Lanazione.it - Il Piccolo Principe incanta ovunque: lo chef Mancino cucina per Sinner al Nitto Atp Finals

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 20 novembre 2024 – L’ultima vittoria del campionissimo Jannikha anche un po’ di sapore tutto versiliese. Il ristorante Il, 2 stelle Michelin all’interno del Grand hoteldi Piemonte di Viareggio, per l’intera settimana delAtp, il torneo professionistico di tennis più importante dell’annata dopo le quattro prove del Grande Slam, è andato in trasferta a Torino. L’executiveGiuseppe, con i suoi abilissimi 15 elementi di brigata, ha infatti seguito i menù dei grandi campioni ma anche dei tanti ospiti e dirigenti sportivi che hanno visto gli 8 migliori tennisti al mondo contendersi per la quarta edizione il titolo di Masters ofAtpconquistato da Jannik. Le cucine presenti al Grand Hoteldi Piemonte si sono sostanzialmente trasferite all’Inalpi Arena di Torino dove il team hato ogni giorno (pranzo e cena) per una media di 400 persone – e un totale di circa 3.