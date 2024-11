Bergamonews.it - Il grande freddo porta la neve a bassa quota: da giovedì i primi fiocchi

L’estesa area ciclonica, avente il suo centro di minimo in territorio scandinavo ed estesa fin sull’Europa centrale, nella sua discesa verso l’area mediterranea, sarà responsabile di decisi ingressi di aria fredda accompagnati da ventilazione sostenuta. Precipitazioni lungo la catena alpina centro occidentale conche nella giornata di domani si porterà a quote basse coinvolgendo le Prealpi e aree di pianura centro-orientale. La risalita pressoria che da venerdì sera farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, consentirà per qualche giorno, condizioni di tempo più stabile ed una risalita delle temperature. Le previsioni a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 20 novembre 2024Tempo Previsto: Molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, con residue precipitazioni su Valtellina, Orobie e Lariano, nevose oltre i 1000/1200 metri, in esaurimento durante le prime ore del mattino; poco nuvoloso sulle restanti aree ma con foschie e locali banchi di nebbia su Lomellina e Pavese, in dissoluzione durante la prima parte della mattinata.