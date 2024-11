Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Yulia e Giglio: “ci siamo scelti da subito”. Lui “Innamorato è un parolone” | Video Mediaset

raccontano alcome è nato il loro sentimento e l’evoluzione del loro rapporto. «Cida» – confessainnamorati al?E’ scattata la scintilla traal. I due concorrenti raccontano come è nato, ma primaprecisa qualcosa sull’anello dell’ex fidanzato che ha deciso di continuare ad indossare. «Porto questo anello come un portafortuna e lo indosso con molta cura» – dice.Poiparla die di come è nato il loro amore: «cidall’inizio del nostro percorso. Vivendoci h24 è tutto amplificato,molto simili, c’erano già delle difficoltà fuori con Simone e ho voluto ricominciare singolarmente.è stato quel qualcosa in più». Ancheè felice di come stanno andando le cose tra loro, anzi sin dall’inizio il parrucchiere si è dimostrato attento e rispettoso nei confronti di