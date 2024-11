Isaechia.it - Gf Vip, discussa ex protagonista confessa: “È stato traumatico, sono stata male perché…”

Unaexdel Gf Vip è tornata a parlare della sua esperienza al reality. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini:La cantante infatti ricordiamolo, dopo aver instaurato un bellissimo rapporto con alcuni ex compagni di avventura (in particolar modo con Antonino Spinalbese) èsqualificata dopo aver pronunciato una frase detta contro Marco Bellavia.In una lunga chiacchierata al podcast No Lies, la sorella di Elettra ha raccontato di come ha vissuto quell’esperienza:La mia esperienza al Grande Fratello? Un’esperienza che mi ha divertita, una cosa nuova che avevo molto anche idealizzato. Però sì, èmolto. Non nego che il percorso che ho fatto non era minimamente quello che immaginavo, ho sofferto molto dopo la mia uscita di quello che èil confronto con il giudizio delle persone.