Anteprima24.it - FOTO/ Sedute a porte aperte all’Imbriani: assente un difensore, differenziato per un centrocampista

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo due settimane di assenza, nuova seduta aper il Benevento che si è allenato, ma il tempo davvero inclemente ha tenuto lontano i tifosi. Si è rivisto Mario Perlingieri, reduce dal doppio impegno con la Nazionale Under 20: il 2005 si è limitato a svolgere solo un lavoro blando a bordo campo per recuperare al meglio dall’esperienza in maglia azzurra. Lavoroper Acampora mentre solo palestra per Capellini che non ha preso parte alla seduta con i compagni.anche il giovane Ciurleo e i lungodegenti Nardi e Pinato. Quasi sul finire della sessione Lamesta ha preso un colpo al ginocchio, ma si è ripreso subito e non dovrebbe avere alcun tipo di problema in vista della trasferta di Taranto in programma sabato (ore 15).