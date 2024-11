Romadailynews.it - Fiano Romano: un arresto e tre denunce nei controlli straordinari dei carabinieri

Leggi su Romadailynews.it

Operazione deidi Monterotondo: maltrattamenti in famiglia, coltelli, droga e carenze igieniche tra i risultati deiè stato teatro di un servizioo di controllo del territorio condotto daidella compagnia di Monterotondo. L’operazione, volta alla prevenzione e repressione dell’illegalità, ha portato a un, tree numerosi sequestri e sanzioni.Un uomo di 53 anni, residente a Monterotondo, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice di Tivoli. L’uomo è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia ed è stato trasferito al carcere di Rebibbia.Nel corso delle operazioni, sono stati denunciati tre uomini: un 44enne italiano per il possesso ingiustificato di un coltello, un 29enne sorpreso alla guida di un’auto denunciata come non restituita a un’azienda di autonoleggio, e un 31enne albanese che, dopo un incidente, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.