Ilgiorno.it - Buccinasco, il Comune contro l’antenna Iliad: “Troppo vicina al nido e alla scuola”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – “Ildiè contrariorealizzazione della nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile diItalia Spa in via Scarlatti”. Lo afferma con decisione il sindaco Rino Pruiti che sottolinea come la posizione dell’Amministrazione sia stata sempre chiara, “fin da quando la società di telefonia, nel mese di settembre, ha presentato l’istanza di instzione”, precisa il primo cittadino. L’area su cui dovrebbe sorgereè in concessione al Gruppo Cap, la società che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e che, in base a una vecchia convenzione, ha la facoltà di cedere gli spazi. Il“non ritiene opportuna l’instzione, perché prevista nellenze dell’asilo“La Perla” e dellamedia Rita Levi Montalcini – ancora il sindaco –.