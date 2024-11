Ilfattoquotidiano.it - Benessere dei polli nei ristoranti e nei fast food: Italia all’ultimo posto in classifica

L’precipitadelladei sette Paesi europei stilata da The Pecking Order, il report che valuta come le grandi catene diaffrontano ildeiallevati nelle loro filiere. I criteri utilizzati nell’analisi sono quelli dello European Chicken Commitment, riconosciuti a livello internazionale come quelli in grado di garantire standard più elevati ainegli allevamenti. Si va dalla riduzione delle densità alla transizione a razze a più lenta crescita. Nel 2024 sono state 75 le aziende valutate, operanti in Francia, Germania,, Polonia, Romania, Spagna e Repubblica Ceca. Quest’ultima è inserita per la prima volta. In, dove il report è realizzato in collaborazione con Essere Animali, i marchi esaminati sono sette: Autogrill, Burger King, Ikea (l’unica con un punteggio migliore rispetto a quello dello scorso anno, ndr), Kfc, McDonald’s, Starbucks, Subway.