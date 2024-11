Ilrestodelcarlino.it - Una pista ciclabile inutile

Da un paio di anni in via Arginone a Ferrara è stata realizzata un'ampiacon lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione lungo un percorso utilizzabile per raggiungere i quartieri vicini e le diverse realtà della zona. Bel progetto, bellissima finalità, ma .. qualcuno ha per caso osservato quanti la usano? La funzione offerta è comodissima, ma pochi la usano e spesso si trovano biciclette che candidamente transitano nell'unica corsia riservata ai veicoli a motore e per giunta molte volte anche contromano. Non parliamo poi dei ciclisti con bici sportive, perché per loro evidentemente è una regola il "non utilizzare le ciclabili". Mai che qualche agente della Polizia Municipale di Ferrara si azzardasse ad intervenire, perché evidentemente i ciclisti sono intoccabili e a loro tutto è concesso.