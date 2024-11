Lanazione.it - Sosta, nuova rivoluzione. Nel 2025 strade e piazze tutte con le stesse regole

Dal primo febbraio, tutti i parcheggi blu avranno la stessa regolamentazione. L’ha deciso la giunta comunale a d un anno dall’introduzione del servizio di controllo dellaa pagamento nel centro di Fucecchio. L’amministrazione – spiega una nota – ha deciso di uniformare il sistema eliminando i 20 minuti digratuita previsti in alcune zone. Questa scelta ha consentito di non incrementare il numero di posti a pagamento, come era invece previsto dal contratto stipulato con il gestore privato. Gli stalli segnati in blu rimarranno quindi 304 e non saliranno a 350 come era nelle previsioni iniziali. La decisione della giunta comunale è stata quella di lasciare ancora molti parcheggi gratuiti nelle zone limitrofe del centro piuttosto che aumentare gli stalli a pagamento. Per evitare l’incremento previsto da contratto è stato però necessario eliminare i 20 minuti iniziali digratuita visto che questa opzione, nei primi 9 mesi di sperimentazione, è stata utilizzata ben oltre le previsioni, sommando più del 45% della totalità dei tagliandi emessi dai parcometri, senza aiutare il ricambio continuo dei mezzi, come questo provvedimento si proponeva di fare.