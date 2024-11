Lortica.it - Sestino: l’isola storica aretina ai confini della Toscana

Anticamente,fu una roccaforte del periodo romano, successivamente trasformata in un castello che andò distrutto. Plinio ricorda la battaglia didel 295 a.C., condotta dal console Fabio Massimo contro i Galli Senoni, alleati con gli Umbri e la Lega Etrusca.Nella località sono stati ritrovati reperti romani e resti di strutture termali. Nella zona, precisamente nella FossaSelva, sgorga una polla di acqua salata a 16 gradi, utilizzata in passato per curare malattie tubercolari infantili.rimase sotto il controlloSanta Sede fino al 1516, quando la diocesi di Montefeltro, gravata da un debito con la Repubblica di Firenze, fu costretta a cederla a quest’ultima su ordine di Papa Leone X. Insieme a, furono cedute anche le fortezze di San Leo e Maiolo.