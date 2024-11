Ilgiorno.it - Schiacciato dalla gru a Torino: morto un operaio di Arcore

(Monza Brianza), 19 novembre 2024 – Stava lavorando in un cantiere alle porte diquando una gru cingolata lo ha travolto schiacciandolo con il suo braccio. Ècosì Fatmir Isufi, l'di 51 anni di origini albanesi residente ad. Muratore 42enne era rimasto ferito in un cantiere edile a Monza L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 novembre, all'interno del centro di ricerche della Società Metropolitana Acque, in corso Unità d'Italia alle porte del capoluogo piemontese. Secondo le prime ricostruzioni la gru cingolata si sarebbe ribaltata finendo dentro la fossa dove stava lavorando Isufi, nei pressi del centro ricerche della Smat. Dello stesso lavoro che stava facendo il 51enne, preconsolidamento per una vasca di rilancio, se ne stava occupando anche il figlio e un altro collega.