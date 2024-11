.com - Sanremo Giovani 2024, la seconda puntata, ecco i sei artisti ad esibirsi

Sei nuovipronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, tre posti per la semifinale diSei nuovipronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, 3 posti per la semifinale didel 10 dicembre in onda inserata su Rai 2 e Rai Radio2. In questo secondo appuntamento, presentato da Alessandro Cattelan e in onda martedì 19 novembre inserata dalla Sala A di via Asiago, dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si confronteranno Ciao sono Vale con il brano “Una nuvola mi copre”, Grelmos con “Flashback”, Moska Drunkard con “Trinacria”, Rea con “Cielo aperto”, Selmi con “Forse per sempre” e Settembre con “Vertebre”.A giudicarli la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.