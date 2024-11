Gaeta.it - Pescara: la Regione Abruzzo rinnova il sostegno ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

Un passo importante per laprofessionale in, laha rilanciato il finanziamento per idi. A partire da oggi, il nuovo sportello digitale dellapermette la presentazione di progetti per performativi destinati a "tecnici specializzati". Questa iniziativa offre ai giovani una via di accesso a qualifiche professionali senza necessariamente passare per l'università, rispondendo così a un'esigenza concreta del mercato del lavoro.significato e obiettivi deiIFTSIIFTS rappresentano un'importante opportunità formativa rivolta principalmente a chi ha appena conseguito il diploma e non intende intraprendere un percorso universitario. Talioffrono una specializzazioneche può facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, un aspetto che riveste particolare importanza in un contesto economico in continua evoluzione.