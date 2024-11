Agi.it - Obesità infantile, l'Italia è seconda in Europa

AGI - In, il 39% dei bambini tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso, una percentuale ben al di sopra della media europea del 29%. Di questi, il 17% è obeso, circostanza che colloca il nostro Paese al secondo posto tra i più alti livelli diin. E' uno dei dati che emergono dall'indagine di Fipe presentata oggi in occasione dell'assemblea annuale di Fipe-Confcommercio a Roma. Per contrastare questi fenomeni, evidenzia la Fipe, centrale è il ruolo della famiglia ma anche della scuola, fondamentale per l'educazione alimentare e per favorire convivialità e socializzazione: d'altro canto ben il 53,1% dei bambini tra i 3 e i 5 anni pranza tutti i giorni in mensa. Dall'indagine "I giovani e il cibo" affidata a Ipsos, emerge che per il 44% delle persone tra i 18 e 34 anni è in famiglia che si acquisisce una corretta educazione alimentare.