Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor 7-6, 6-3, Spagna-Olanda 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: il n.3 del mondo rimette in parità la contesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la! Tra poco dunque sapremo chi scenderà in campo nel doppio decisivo tra. Un saluto sportivo, per ora, agli amici di OA Sport.21.10 Un ora e mezza di partita in cui si è visto un bel tennis, 11-11 il conto degli ace. Con la prima in campoha un surreale 97% di punti vinti, mentre con la seconda un comodo 16/22 (73%).paga l’inizio di tie-break falloso, oltre al 7° game del primo set, dove aveva appena strappato la battuta al rivale prima di perderla a 15.21:08b.7-6(0), 6-3! Finisce qui un secondo parziale molto più netto del primo.1-1!30-0 Demi-volèe fantascientifica die comoda chiusura.15-0 Inizia con la prima al corpo e il dritto in sicurezza.