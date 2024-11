Cityrumors.it - Jannik Sinner, vincente e solo: è finita anche con Anna Kalinskaya. Gli indizi sulla rottura

ha messo fine alla relazione con la collega. Glisocial parlano chiaro: il campione è di nuovo single.Fortunato al gioco, sfortunato in amore. Si potrebbe tradurre così la recente situazione di, numero uno al mondo nel tennis, con una percentuale di vittoria aggiornata al 2024 del 92,11%,se nel suo caso di fortuna – sul campo da gioco – ce n’è poca. È tutto merito di allenamento, sacrificio e preparazione.di nuovo single (Lapresse) – cityrumors.itDiscorso diverso nel privato: il tennista ha sempre messo al primo posto lo sport, altrimenti non avrebbe ottenuto certi risultati, il resto viene dopo. Comprese le relazioni amorose. Le donne che ha avuto hanno confermato la difficoltà nel riuscire a costruire un rapporto duraturo con lui: ha la testa soltanto per il tennis.