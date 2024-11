Gaeta.it - Il ponte di Fiumicino si illumina di viola per sensibilizzare sul tumore al pancreas

Facebook WhatsAppTwitter Il 21 novembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale Contro ilal, il celebre2 giugno disarà avvolto da una luce, simbolo della campagna “Facciamo Luce sulal”. Questa iniziativa, che coinvolge città in tutta Italia, è nata grazie all’Associazione Nastro, che dal 2018 promuove l’evento ispirato alla campagna internazionale “Light It Purple”. L’obiettivo èl’opinione pubblica su una patologia particolarmente insidiosa, che rappresenta una delle principali cause di mortalità nei malati di cancro.Il contesto della giornata mondialeLa Giornata Mondiale Contro ilalviene celebrata ogni anno il 21 novembre per aumentare la consapevolezza riguardo a questa malattia. Ilalsi verifica quando le cellule delcominciano a crescere in modo incontrollato.