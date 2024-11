Sport.quotidiano.net - Il ciclomercato impazza . Andrea Piras passa tra i prof e Alice Arzuffi migra in Spagna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilè in continuo movimento., classe 2002 di Cavenago Brianza, dopo quattro stagioni tra gli under 23 di cui l’ultima con la Namedsport (una vittoria), passeràessionista con la Corratec Vini Fantini formazioneessional diretta da Serge Parsani. Cambio di casacca anche per la seregnese(foto) che correrà inalla corte della Laboral Kutxa Fundacio Euskadi dove troverà l’altra brianzola Cristina Tonetti, classe 2002 di Besana Brianza. Sempre in campo femminile da registrare il divorzio dalla BePink Bongioanni di Monza di Monica Trinca Colonel che proseguirà la sua crescita in Australia nelle fila della Liv AlUla Jayco. La sovicese Emma Redaelli lascia la UAE Development per spostarsi in casa della Isolmant Premac Vittoria. Salto di categoria per l’azzurra Sara Fiorin.