Un’analisi storica die Pechino degli ultimi anni è un argomento complesso e affascinante, che tocca temi cruciali come l’identità nazionale, le relazioni internazionali e le dinamiche del potere.Il passaggio di consegne: Nel 1997,è tornata sotto la sovranità cinese, mantenendo un alto grado di autonomia garantito dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica. Questo passaggio ha segnato un punto di svolta nella storia della città, che per oltre un secolo era stata una colonia britannica.Il principio “un Paese, due sistemi”: Questo principio, alla base dell’accordo tra Cina e Regno Unito, prevedeva chepotesse mantenere il suo sistema economico e sociale capitalista, nonché le sue libertà civili, per 50 anni. Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a una crescente erosione di queste garanzie.