Tutto.tv - Grande Fratello: sorprese e tensioni nella puntata del 19 novembre

Leggi su Tutto.tv

Martedì 19, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il “”, il reality show firmato Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Come sempre, al fianco del presentatore ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà in tempo reale i commenti del pubblico. Intrighi ecasaTra le vicende più discusse della serata, spicca il continuo evolversi del triangolo amoroso tra Federica, Alfonso e Stefano. Questa sera, Federica, ancora incerta tra i due pretendenti, sarà protagonista di un ulteriore colpo di scena: riceverà la visita di un nuovo corteggiatore, direttamente dall’esperienza di “Temptation Island”, pronto a reclamare un posto nel suo cuore.Nel frattempo, Yulia vivrà un momento emozionante: avrà la possibilità di riabbracciare la madre, Daiami, in una toccante sorpresa organizzata dalla produzione.