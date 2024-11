Facciamo pace? Se impari a rispettare le persone | Vezzali e Di Francisca si scambiano stoccate alla festa delle Fiamme Oro

Leggi su Open.online

La mano tesa: «Voglio chiederti se». Il rifiuto: «Solo quando imparerai ale». Elisa Die Valentina, 8 ori olimpici in due nel fioretto, non perdono occasione per tirarsi qualche stoccatina. Una rivalità che va avanti da anni, e che è sempre andata ben oltre la pedana della scherma. E così è accaduto anche in occasionecelebrazioni per i 70 anniOro, il gruppo sportivo della polizia, che si sono tenute al Palazzo dei Congressi di Roma. La prima a chiamare in causa l'”avversaria” è Elisa Di, 41enne e la più giovane tra le due. La domanda del presentatore Stefano Pantano riguarda la sua vita extra-scherma: «Ti senti più scrittrice o opinionista?». Rispondendo, la due volte campionessa olimpica chiama in causa: «Nessunadue.