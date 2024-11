Abruzzo24ore.tv - Denunciate sei persone dopo uno sgombero a via Trigno: l’operazione ha riportato ordine

Pescara - Un’operazione diha portato alla denuncia di sei, rivelando una situazione di totale degrado nelle ex costruzioni di via, rifugio di abusivi e rifiuti. Questa mattina, un’azione coordinata della polizia locale, Ambiente e Pescara Multiservice ha portato allodi alcuni edifici in costruzione tra via Tronto e via. Le strutture, da tempo occupate abusivamente, erano diventate un rifugio per senza tetto e tossicodipendenti, creando una situazione di grave degrado nella zona. L’assessore all’edilizia popolare, Alfredo Cremonese, ha spiegato che l'operazione è scaturita da sopralluoghi nella zona e da numerosi incontri con i residenti e i commercianti, esasperati dalla situazione. "Leche occupano questi edifici, in gran parte senza fissa dimora, vivevano tra rifiuti, materassi e coperte, in un ambiente completamente invaso da siringhe e altri rifiuti pericolosi", ha dichiarato Cremonese.