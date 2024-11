Liberoquotidiano.it - Arbore: "La Lega del Filo d'Oro è la mia seconda famiglia"

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - "Ladeld'oro è la mia: è dal 1989 che presto loro la mia immagine, anche se il grande lavoro lo fanno i dirigenti della Fondazione, chi ci lavora, gli operatori e le famiglie che vengono ospitate nelle nostre tante sedi. È importante che ciò che ho fatto in passato, nella televisione, nel mondo della musica, serva a questo. Spesso mi accade di essere fermato per strada e di sentirmi dire 'Bravo, lei rappresenta ladeld'Oro'. È una soddisfazione, e una cosa che rende importante la mia militanza. Come pure è importante il ruolo di coloro che ci sostengono, e che attraverso laaiutano vivere molte persone che non vedono, non sentono e non parlano". Lo ha detto Renzodurante l'incontro organizzato - oggi a Roma - dalladeld'Oro per celebrare i 60 anni di attività dell'Ente e lanciare la nuova campagna di sensibilizzazione "60 anni non si festeggiano, si fanno.