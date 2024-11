Napolipiu.com - Arbitri nei guai col Fisco: indagati Rocchi, Orsato e altri 50

L’Agenzia delle Entrate contesta mancati versamenti sui compensi UEFA. La rivelazione di Repubblica coinvolge anche l’attuale designatore di Serie A. Terremoto nel mondo arbitrale italiano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per oltre 50internazionali in merito a presunte irregolarità fiscali sui compensi UEFA.Tra i nomi di spicco coinvolti figura Gianluca, attuale designatore arbitrale di Serie A e B, che ha diretto importanti gare internazionali fino al suo ritiro nel 2020. Nell’elenco compare anche Daniele, detentore del record italiano di presenze in Champions League, ritiratosi lo scorso agosto.Secondo il quotidiano, i fischietti coinvolti avrebbero già aderito agli avvisi di accertamento inviati dalitaliano, relativi alla mancata dichiarazione delle somme percepite per le direzioni di gare internazionali.