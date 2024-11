Quotidiano.net - Allarme droga della risata. Respira gas esilarante. Muore al party dei 26 anni

Festa di compleanno con tragedia per le strade di Alessano, comune di 6mila abitanti del Basso Salento: Pierpaolo Morciano, che proprio domenica festeggiava i suoi 26, è morto in seguito allo sballo provocato dall’inalazione di un gas, il protossido di azoto, conosciuto come ’la’ per i suoi effetti euforizzanti. Aveva bevuto assieme agli amici e poi gonfiato un palloncino nel quale era contenuto il gas, inodore e incolore. L’ha aspirato e quasi immediatamente è stato colto da un malore e si è accasciato esanime al suolo. Il medico del 118 non ha potuto che constatarne la morte. I carabinieri hanno sentito i ragazzi ancora sotto choc – e che saranno di nuovo ascoltati dal magistrato –, mentre il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.