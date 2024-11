Thesocialpost.it - Virginia Bocelli incanta il mondo: l’Inno di Mameli alla finale di Sinner emoziona tutti

Il 17 novembre è stata una giornata che gli italiani ricorderanno a lungo. Jannikha trionfato alle Nitto ATP Finals 2024 di Torino, battendo Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Un’impresa storica per l’altoatesino, che ha conquistato per la prima volta il prestigioso torneo dei Maestri. Ma, prima che il match iniziasse, un’altra emozione ha fatto vibrare il cuore degli spettatori.Leggi anche: Janniktrionfa, ma Anna Kalinskaya non c’è: e si scatena il gossipSul campo è apparsa, una bambina di 12 anni. Ha intonatodidavanti a migliaia di spettatori presenti e milioni di persone collegate in tutto il. Nessuno si aspettava una scelta così sorprendente. In passato, artisti celebri avevano interpretatonazionale in occasioni simili.