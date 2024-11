Sport.quotidiano.net - Van Garderen su Pogacar: "Guadagna troppo poco"

Roma, 18 novembre 2024 - Tadejpiù vince e più divide, tra plebisciti di acclamazione e accuse che vanno dall'aver reso il ciclismo più noioso a, peggio, l'utilizzo di sostanze proibite. Qualcuno ha avuto modo di ridire anche sull'ingaggio, molto più alto rispetto ai suoi colleghi: la pensa totalmente all'opposto Tejay Van, secondo il quale lo sloveno sarebbe addirittura sottopagato. I dettagli Intervenuto al podcast "Beyond the podium", l'ex corridore ha commentato il recente rinnovo tra le parti fino al 2030, dietro pagamento di un ingaggio di 8 milioni. "E' l'ora che i ciclisti ricevano il rispetto che meritano. Per questo motivo, continuo a dire che, per quello che dà a questo sport, è chiaramente sottopagato". L'invettiva dello statunitense si aggancia proprio agli emolumenti di altri sportivi in patria.