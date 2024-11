Lapresse.it - Sinner fenomeno nazionale, Tomba lo incorona: “Jannik sei unico”

L’Italia incollata alla tv per vedereaggiudicarsi le Atp Finals 2024: gli ascolti della Rai volano grazie al numero 1 del tennis diventato unnazional-popolare proprio come lo erano stati Albertoe Valentino Rossi. Un simbolo dell’Italia nel mondo, dell’eccellenza e della qualità del Bel Paese nello sport, di chi sa vincere con la mentalità giusta ma anche con leggerezza.Ed è proprio la leggenda dello sci italiano, Alberto, ad incensare: “E’ un’emozione forte vedere il calore del pubblico. L’ho vissuto pure io. Cosa accomuna me e? Forse proprio questo: lui che dalla montagna ha raggiunto la vetta del tennis ed io che dalla città mi sono spinto sulla vetta dello sci.!”, ha detto a LaPresse l’ex campione delle nevi dopo la vittoria del tennista 23enne a Torino seguita da oltre 5 milioni di telespettatori.