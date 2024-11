Formiche.net - Parlare a Biden perché Trump intenda. Le quattro linee rosse di Xi

” che verranno ripetute anche nei prossimi mesi, quando la Cina di Xi Jinping avrà – di nuovo – a che fare con gli Stati Uniti di Donald. I “più importanti guardrail e reti di sicurezza per le relazioni tra Cina e Stati Uniti” sono stati indicati nell’incontro tra il leader cinese e il presidente uscente americano Joein occasione del loro ultimo incontro, svoltosi a margine del G20 in Brasile. Durante il faccia a faccia di sabato i due leader “hanno affermato la necessità di mantenere il controllo umano sulla decisione di utilizzare le armi nucleari”, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato. “I due leader hanno anche sottolineato la necessità di considerare attentamente i rischi potenziali e di sviluppare la tecnologia dell’intelligenza artificiale in campo militare in modo prudente e responsabile”, si legge ancora nella nota.