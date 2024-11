Lanazione.it - Mense scolastiche in Toscana, dall’eccellenza a chi porta le stoviglie da casa. La classifica

Firenze, 18 novembre 2024 – Lasi conferma protagonista nel panorama delleitaliane, con Sesto Fiorentino in cima alladel Rating dei menù scolastici 2023-24 stilato da Foodinsider. Il Comune ha conquistato il primo posto grazie a un sistema innovativo, che promuove prodotti locali, biologici e sostenibili. Certo, questo primato stona con le forti polemiche legate ai recenti casi di salmonellosi nellegestite dalla municipalizzata Qualità e Servizi, che serve anche i comuni di Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Carmignano, Barberino di Mugello e Capannori. Firenze e Lucca: eccellenze in crescita Firenze si piazza al 24° posto con 135 punti. Il progetto SPICE (Sustainable Pulse Innovation in School Canteen) del SensoryLab dell’Università di Firenze ha introdotto ricette innovative a base di legumi, pensate per rendere i pasti più accettabili anche ai bambini dai gusti più difficili.