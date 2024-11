Gamberorosso.it - «Mangiare fuori da sola mi piace tantissimo»: parla Marial Bajma-Riva, la detective della fiction Rai “I casi di Teresa Battaglia”

da soli al ristorante riservando un tavolo per farsi accompagnare da se stessi è diventato il trend del momento: le solo dinner (come anche i solo date, gli appuntamenti da soli che sotto l’hashtag #solodate registrano circa 145mila post) sono diventate un fenomeno dei social. Abbandonate l’idea cheda soli è da sfigati, adesso fa figo.Ci siamo occupati in varie oconitendenza di andare da soli al ristorante, scoprendo - con grande sorpresa – che ha i suoi vantaggi come quello di poter osservare il contesto in cui si è immersi, dare importanza al servizio, alla cucina (meglio se a vista), assaporare con coscienza le pietanze, e perché no, fare anche incontri interessanti, giacché non siamo distratti da commensali con cui colloquiare. Però la regola numero uno, imprescindibile, è quella di mettere da parte lo smartphone.