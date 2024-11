Cityrumors.it - L’underdog della sinistra, da Sindaca a Presidente della Regione: chi è Stefania Proietti

Leggi su Cityrumors.it

Per molto tempo è stata quasi snobbata, anche all’internostessa coalizione, poi però la campagna elettorale ha fatto il restoSnobbata, quasi dileggiata e derisa quando si è proposta, anche all’interno dello stesso centro-. Non piaceva perché era troppo di, almeno ai vari Calenda e Renzi, ma alla fine l’ha spuntata e si è tolta la soddisfazione più bella e grande: vincitrice in unache era stata data per perdente. E inveceha rimontato e vinto., da: chi è Stefani(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ umbra al cento per cento. E’ di Assisi, nata il 5 gennaio 1975,è la classica donna che si è fatta tutta da sola. Per molti è una specie di Meloni, ma di, ovviamente.