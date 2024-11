Formiche.net - L’impegno del G20 per la cooperazione digitale al tempo dell’IA

Leggi su Formiche.net

La recente visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Cina ha reiterato il bisogno di dialogo efra le principali economie del mondo. Il superamento della logica dei “blocchi contrapposti” e la promozione della convivenza armoniosa sono stati riconosciuti come elementi fondativi sia per la stabilità globale che per la costruzione di un rapporto armonioso e di mutuo beneficio tra Italia e Cina.Questi stessi elementi rispecchiano gli obiettivi che il G20 si dà come forum per la mediazione e latra le principali economie mondiali. Tali obiettivi saranno ribaditi nel summit di Rio de Janeiro, in programma oggi e domani sotto la presidenza – anche simbolica – del Brasile.Rappresentando l’85% del Pil globale, il 75% del commercio e due terzi della popolazione mondiale, il G20 oggi rappresenta un elemento centrale nella governance globale.