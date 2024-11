Liberoquotidiano.it - In arrivo la XVI edizione del Forum Risorse Umane, dal 19 novembre a Milano

Roma, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Ildi Comunicazione Italiana tocca quest'anno la XVI. Sarà ancora il Magna Pars ina ospitare il principale appuntamento italiano dedicato alle tematiche “People & Culture”, nell'arco di due giornate (20-21) fitte di appuntamenti, con la presenza dei Chief HR Officer delle principali aziende italiane e multinazionali.Un'da record: oltre 2000 partecipanti attesi nell'arco delle tre giornate, più di 80 Partner e 350 Speaker confermati. L'evento avrà inizio il 19, con la serata di apertura “AnteprimaLive”, dedicata alle trasformazioni in corso nel mondo del lavoro e all'impatto dell'intelligenza artificiale sul concetto stesso di lavoro. Un particolare processo a uno dei dilemmi più importanti del nostro tempo, a partire dal quesito: in che modo l'IA dialoga con l'articolo 1 della nostra Costituzione? È, l'IA, una mera moda del momento, o è destinata a restare? Un giudice d'eccezione, diversi testimonial e il pubblico come giuria.