Elezioni Emilia-Romagna e Umbria, exit poll e risultati in diretta

Urne chiuse alleregionali ine in. Ini due principati candidati a presidente della Regione sono il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, per il centrosinistra, ed Elena Ugolini per il centrodestra. In, invece, si sfidano la governatrice uscente Donatella Tesei per il centrodestra e la sindaca di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra. Seguite questa pagina per gli aggiornamenti suin.IN AGGIORNAMENTO15:05, 1°Opinio-Rai: Tesei 46,5-50,5%, Proietti 46-50%Testa a testa tra Donatella Tesei e Stefania Proietti alleregionali inanche secondo il primodi Consorzio Opinio per la Rai. Tesei leggermente avanti con una forchetta tra il 46,5% e il 50,5%, mentre Proietti è tra il 46% e il 50%.