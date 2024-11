Nerdpool.it - Creature Commandos: James Gunn svela quale personaggio non apparirà (ma ne annuncia molti altri)

Leggi su Nerdpool.it

è stato il miglior ambasciatore che la DC potesse desiderare. I suoi canali social media sono sempre pieni di ottime informazioni per i fan sui film in uscita, oltre che di consigli per esperti di fumetti.ha risposto a un’indiscrezione su, che sosteneva che un giovane Lex Luthor sarebbe apparso nella prossima serie animata, che sarà il primo capitolo della serie di film e show televisivi del DCU, Chapter One: Gods And Monsters. Sfortunatamente per i fan,ha dovuto smentire questa particolare voce, rivelando che Lex Luthor nonnella prossima serie.ha risposto a un account di un fan che gli chiedeva informazioni sull’indiscrezione dicendo: “Non è vero. Ci saranno un sacco di apparizioni divertenti inma nessun Lex, giovane o meno.