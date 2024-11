Oasport.it - Coppa Davis 2024, autostrada per la Spagna sino alla finale? Tabellone agevolato dall’assenza di Zverev

La stagione tennistica volge al termine e a rimanere in agenda sono le Finali dia Malaga (19-24 novembre). Sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ si assegnerà l’ambita Insalatiera e tra le migliori otto squadre del mondo, qualificateFinal Eight, ci sarà anche la, oltre all’Italia di Filippo Volandri che ambisce a confermarsi campione dopo il trionfo del 2023.I padroni di casa hanno un piano molto chiaro: vincere davanti al proprio pubblico per consentire a Rafa Nadal di salutare il tennis agonistico con un’altra affermazione, a 20 anni da quel successo sulla terra rossa di Siviglia, dove un Rafa 18enne mise in mostra il suo talento sconfinato al cospetto di un Andy Roddick sorpreso e sconfitto. Il capitano non giocatore, David Ferrer, avrà a disposizione i seguenti convocati: Carlos Alcaraz, Pedro Martinez, Roberto Bautista Agut, Rafael Nadal e Marcel Granollers.