Tvzap.it - “Addio a Beth”: la straziante notizia arriva da Buckingham Palace

Social. "Addio a Beth": la straziante notizia arriva da Buckingham Palace. La corona inglese non sta attraversando un bel periodo: prima l'addio di Harry alla famiglia Reale, poi la scoperta dei tumori di Kate e Re Carlo III e ora è giunta direttamente da Buckingham Palace una nuova notizia che riguarda la Regina Camilla in persona. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Lutto per la Regina Camilla, è morta la sua cagnolina