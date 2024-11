Volley Serie A1 Femminile 2024 2025 | Busto Arsizio stende Novara in tre set

Leggi su Sportface.it

3-0 (25-17, 25-21, 25-14) e si aggiudica il derby del Ticino nella partita valevole per l’ottava giornata di andata diA1di. Le zanzare di Lorenzo Bernardi scendono in campo determinate (3-6), ma le padrone di casa recuperano e completano il sorpasso con l’ace di Piva (9-8). L’Euroteksale di colpi (13-11) e prende in mano il gioco (18-13), chiudendo rapidamente la prima frazione. La formazione ospite ci riprova nel secondo set (3-6), ma ancora una volta le ragazze di Enrico Barbolini le agganciano (8-8) e ribaltano la situazione (11-8). L’Igor Gorgonzolanon molla e ristabilisce la parità a quota 15, grazie anche al braccio caldo di Tolok, ma le farfalle trovano un nuovo allungo spingendo con muro e servizio (20-16) e conquistano anche il secondo parziale.