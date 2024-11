Gaeta.it - Spaccio di droga a Napoli: arresto di un 26enne nigeriano nel centro storico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, i vicoli sono da sempre palcoscenico di attività illecite, tra cui il mercato della. Un recenteha messo ancora una volta in luce la presenza di spacciatori stranieri nella città, in particolare colpendo un giovanedi 26 anni. Gli agenti della polizia, impegnati nei controlli di routine, hanno fermato il giovane mentre stava vendendo dosi di marijuana.L’neldiL’episodio si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando un’unità dell’Ufficio Prevenzione Generale della polizia ha attuato un servizio di monitoraggio nell’area di Vico VII Duchesca. Proprio in quel momento, gli agenti hanno notato un soggetto che si stava scambiando alcune bustine di sostanza stupefacente in cambio di denaro. Intervenendo rapidamente, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’individuo prima che potesse allontanarsi.