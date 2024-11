Superguidatv.it - Salvatore Esposito a Verissimo: l’incontro con Marco D’Amore | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Finalmente riuniti. Una bellissima sorpresa.stava amabilmente chiacchierando con Silvia Toffanin quando la conduttrice ha mandato in onda unmessaggio di. Tutto qui? Certo che no. La sorpresa doveva essere a 360* e così poco dopo l’attore e registra è approdato in studio per la gioia di tutti i fan. Sui social non si parla d’altro della loro reunion nel salotto del programma pomeridiano di Canale 5. Ecco il