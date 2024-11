Tvzap.it - “Pomeriggio 5”, addio a Myrta Merlino: l’indiscrezione bomba

Leggi su Tvzap.it

News Tv.5”. Il futuro della nota conduttrice televisiva resta in bilico. Dopo il primo anno al timone di “5”, sono circolati moltissimi rumors in merito ad una possibile sostituzione di, che poi è stata confermata. Adesso, però, sarebbe spuntata una nuova clamorosa indiscrezione: la conduttrice potrebbe direal programma. (Continua.)Leggi anche: “5”, brutto colpo per: cos’è successo subito dopo il suo debuttoLeggi anche:, la decisione improvvisa lascia tutti senza paroleTutto su “5”“Cinque” è un programma televisivo di genere talk show, rotocalco, contenitore, in onda su Canale 5 dal 1º settembre 2008. Il programma è giunto alla diciassettesima edizione e viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 18:45.